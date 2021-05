Avranches. Covid-19 : les personnels des services de réanimation se mobilisent

Des personnels des services de réanimation des hôpitaux ont annoncé une grève ce mardi 11 mai dans toute la France. Ces services sont sous haute tension depuis plus d'un an, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi d'autres pathologies. Le mouvement, à l'initiative de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière, sera suivi à Avranches.

Les personnels réclament notamment une reconnaissance des spécificités des métiers et une augmentation des formations face à des outils de plus en plus techniques et complexes.

Séverine Chemin est infirmière en réanimation au centre hospitalier d'Avranches, qui est passé de 12 à 18 lits de lits de réanimation face à la pandémie.

Les personnels se rassembleront ce mardi 11 mai à 14 heures devant la mairie d'Avranches et appellent la population à venir les soutenir après les avoir applaudis.