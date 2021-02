Près de Caen. Restaurateurs : un barbecue géant pour montrer le ras-le-bol

Une action symbolique s'est déroulée à Moult, près de Caen, lundi 1er février. Des patrons de cinq restaurants de la commune et leurs équipes se sont réunis pour un grand barbecue, gratuit, en bord de route et distribuer de flyers. Le but ? Montrer leur soutien au mouvement national chez les restaurateurs aujourd'hui, certains ayant décidé d'ouvrir leur établissement. "Il a fallu que je paye mes crédits, mes loyers, j'ai pris 18 000 euros de mon livret A pour pas perdre mon affaire et ces sous, je les ai perdus. On a envie de travailler", indique Jean-Michel Pendaczok, gérant de la brasserie L'évènementiel à Moult, qui a monté cette action. Des habitués, entre autres, sont venus chercher à manger et les soutenir.