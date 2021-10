Formule 1. Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent bien leur saison 2020

Grâce à sa 8e place acquise à Abu-Dhabi, Pierre Gasly (Alpha Tauri) a bouclé une excellente année 2020, avec notamment une première victoire pour le pilote normand à Monza (Italie) le 6 septembre et une dixième place finale au classement des pilotes, avec 75 points : "Je suis super content du résultat. C'est la plus belle saison de ma carrière. Dixième mondial, c'est bien, j'ai hâte d'être à l'année prochaine." Pour l'Ébroïcien Esteban Ocon (Renault), la saison aura été plus mitigée, avec son premier podium mais une 12e place finale : "Je pense que cette journée résume bien notre année, nous n'avons pas très bien commencé mais nous avons très bien fini." Les deux Normands seront au départ de la saison 2021, dans les mêmes équipes.