Cyclisme. Dorian Godon (AG2R La Mondiale) remporte le 81e Paris-Camembert 

C'est une très belle course qui s'est déroulée sur le circuit autour de Livarot dans une 81e édition du Paris-Camembert synonyme de premier rendez-vous d'après Tour de France, au cœur d'une année si spéciale.

Disputée sur 194,5 km, cette sixième manche de la Coupe de France de cyclisme a tenu toutes ses promesses avec attaques et échappées quasi-incessantes.

Il aura fallu attendre les ultimes boucles et les 25 derniers kilomètres pour voir six coureurs puis deux finalement, essayer et finalement réussir à contenir le retour du peloton : le Français Dorian Godon (AG2R-La Mondiale) et le Hollandais Maurits Lammertink (Circus-Wanty).

A la pédale, c'est le tricolore Dorian Godon qui s'est adjugé la victoire devant Lammertink. Le sprint du peloton a été remporté par un autre Français, Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).

Un an après le sacre de Benoît Cosnefroy, l'équipe AG2R La Mondiale conserve son titre à Livarot.