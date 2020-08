Explosion à Beyrouth. "J'ai été projetée vers l'arrière" : ces Normands au Liban témoignent

Originaire de Rouen, Caroline Duconseille est installée à Beyrouth, la capitale du Liban, depuis trois ans pour son travail. Mardi 4 août, elle se trouvait à seulement 2 km du lieu de l'explosion, dans le port de la ville : "J'étais dans une piscine, sur un toit et j'étais juste en face de l'explosion. D'un seul coup, j'ai été projetée vers l'arrière", raconte la Rouennaise.

"Tout le monde a hurlé"

"C'était juste incroyable. On a pris le souffle dans la figure [...] Tout le monde a hurlé", poursuit Caroline Duconseille. Par chance, elle avait laissé les fenêtres de son domicile ouvertes, ce dernier a donc été plutôt épargné par le souffle de l'explosion quand de nombreux logements ont été ravagés.

Quelques heures après l'explosion, certains Libanais sont "dans le désolement" et beaucoup sont à la recherche de leurs proches, portés disparus depuis. "Il y a beaucoup d'appels à chercher des gens", ajoute Caroline Duconseille qui fait également état du besoin d'aide internationale.

Les hôpitaux saturés

Mahmoud Hachem est Libanais d'origine. Il est installé à Rouen depuis cinq ans. Il y a suivi ses études puis décroché un emploi. Le jeune homme est reparti dans sa famille il y a quelques semaines et se trouvait près de Beyrouth lors de l'explosion. Au début, il n'a pas bien compris ce qu'il se passait "et d'un seul coup, tout le verre de tous les immeubles tombait par terre et les gens couraient de partout".

Il regarde alors le ciel et voit le nuage de fumée orange qui se dégage au-dessus de la ville. "Les gens avaient très peur et couraient dans tous les sens. J'avais aussi l'impression que la voiture allait décoller du sol et les immeubles bougeaient de gauche à droite."

Lorsqu'il a rejoint sa famille, Mahmoud Hachem a passé de nombreux appels pour avoir des nouvelles de ses proches. "Certains ne répondent pas, c'est inquiétant, raconte-t-il. J'ai mon cousin qui a été blessé et dans l'hôpital, il n'y a pas assez de place."