Deauville. Sur la côte, Marlène Schiappa salue les forces de l'ordre mobilisées cet été

À peine nommée ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa était en visite ce vendredi 24 juillet sur le littoral du Calvados. Elle s'est rendue à Villers/mer dès 10h30 afin de soutenir les forces de l'ordre mobilisées sur les plages cet été, en soulignant le contexte particulier lié au Covid-19. "En plus de leurs missions habituelles, elles doivent s'assurer du respect des mesures barrières sur les plages", a précisé la ministre chargée de la citoyenneté. Elle a poursuivi son périple à Deauville, où elle est allée à la rencontre de la police municipale à vélo ou à cheval, des CRS et des nageurs-sauveteurs.

Marlène Schiappa a aussi assisté à une intervention des sapeurs-pompiers qui consistait à simuler un sauvetage d'une noyade. "Il y a une synergie entre les différents services de l'Etat et les services municipaux. C'est important d'être sur le terrain pour les saluer". La ministre s'est ensuite rendue au Centre international de Deauville (CID) pour échanger avec des policiers et gendarmes engagés contre les violences conjugales et familiales.