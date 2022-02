Confinement. Les intermittents du spectacle dans l'incertitude

Théâtres fermés, événements reportés ou annulés… Le monde du spectacle vivant est à l'arrêt pendant le confinement. Les intermittents du spectacle sont particulièrement touchés, même si des mesures ont déjà été prises pour leur venir en aide. Le ministère de la Culture a décidé de "neutraliser la période démarrant le 15 mars et s'achevant à la fin du confinement de la population française pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux pour les intermittents du spectacle". Le versement des indemnités pour ceux qui arrivaient en fin de droits est aussi prolongé.

Mais qu'en sera-t-il après le déconfinement ? "On dit que les théâtres ne rouvriront pas avant septembre", explique Thomas Rollin, comédien rouennais et membre notamment du collectif Safran. Sans possibilité de répéter, certains spectacles en création ne pourront tout simplement pas être prêts aux dates prévues. "Je devais rentrer en création au mois de juillet, on a reporté parce qu'on ne peut pas répéter !", explique-t-il.

D'autres projets pour la rentrée sont déjà décalés d'un an pour l'artiste, puisque les salles ont reprogrammé des spectacles qui ont dû être annulés pendant le confinement.

La situation est différente pour chacun. Avec les festivals annulés cet été, certains auront du mal à conserver le régime d'intermittent. Thomas, en prenant son mal en patience, essaye déjà d'imaginer la suite. "On parle de désarroi, de marasme, d'une économie qui va s'effondrer… On essaye de savoir comment on peut rebondir et réinventer notre façon de travailler."