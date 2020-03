Fécamp. Le coup de gueule de l'agglo contre le manque de civisme

Sur l'agglomération de Fécamp, les déchetteries de Theuville-aux-Maillots et d'Epreville sont fermées, pour cause de confinement. Ce vendredi 20 mars, Fécamp Caux Littoral pousse un coup de gueule sur sa page Facebook. "Nous constatons malheureusement des dépôts sauvages de déchets verts à l'entrée de l'équipement. Pour le nettoyage, des agents doivent intervenir et prennent inutilement des risques !" La collectivité a demandé à la police de surveiller les sites.