Caen. L'institut Lemonnier : toujours croire en soi

Béatrice Aubrée, chef d'établissement du lycée agricole de l'institut Lemonnier nous accompagne dans la visite : "Aujourd'hui, c'est près de 1 400 élèves qui grandissent et acquièrent de la maturité dans un univers où chacun est pris en compte, est reconnu. L'établissement aime à se penser comme une petite ville dans la ville, où chacun se salue, se dit bonjour comme un voisin, comme un ami. Nous insistons sur l'importance du savoir-vivre ensemble."

Éric Leclerc, directeur des études du lycée général et technologique, actuel coordinateur de l'établissement, insiste sur l'importance de l'ouverture à l'international proposée par l'institut Lemonnier : "A chaque année scolaire ses voyages d'études en France, en Europe ou encore plus loin… à l'international. Des élèves ont ainsi découvert la montagne et ses constructions bois, la Suède, l'Espagne, la Chine… Une occasion de découvrir d'autres cultures, de créer des partenariats avec des écoles ou autres universités".

Les 5 objectifs de l'établissement

Accueillir. "Il n'y a pas de formation et d'éducation possibles sans la reconnaissance des jeunes, regardés en eux-mêmes avant d'être considérés comme des élèves. Poser un regard de confiance, de respect et de compréhension est la condition d'un accueil véritable. En reconnaissant à chacun ses valeurs et ses différences."

Accompagner. "Une présence active et quotidienne des adultes est garante des objectifs poursuivis et notamment de la réussite scolaire recherchée. C'est aussi permettre de répondre aux réussites et aux échecs, d'aider le jeune à bâtir son projet et de favoriser son développement personnel."

Former. "La qualité de la formation repose sur le niveau d'implication du jeune lui-même. C'est ainsi que les dispositifs pédagogiques et l'encouragement à l'expérimentation et à la responsabilisation doivent lui permettre d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, un savoir être, une culture générale, humaine, spirituelle, citoyenne et professionnelle."

Développer. "La responsabilité de l'institut réside dans sa capacité à solliciter les ressources de chaque jeune, à faciliter l'émergence des talents, à faire confiance dans les aptitudes, en élargissant les domaines de réflexion et d'engagement, et en soutenant la découverte."

Croire. "C'est avant tout une attitude d'adulte : poser un regard optimiste sur les parcours possibles d'un jeune, être convaincu de l'éducabilité de chaque élève, permettre à chacun d'avoir conscience de sa valeur et de donner du sens à ce qu'il fait ou ce qu'il est."