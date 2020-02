Mortagne-au-Perche. Un médico-bus itinérant bientôt au service des patients

La Région renforce de plus en plus ses actions pour lutter contre les déserts médicaux sur le territoire. Le développement des maisons de santé en est un exemple. Il en existe 121 en Normandie et une quinzaine est en projet, avec l'objectif qu'un maillage total soit fait d'ici la fin de l'année prochaine en Normandie.

Pour retrouver un médecin traitant

Pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la Région, en étroite relation avec les acteurs de la santé du département de l'Orne, lance un médico-bus itinérant dans le secteur de Mortagne-au-Perche. Il sillonnera le territoire à partir d'avril. "On amène une solution mobile vers le patient, explique Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux. On a déjà une base de volontaires qui veulent aider les populations éloignées de la santé." Dix médecins salariés à l'hôpital de l'Aigle sont concernés et iront de bourg en bourg, dans un camion totalement équipé pour une consultation. En cas de succès, ce médico-bus pourrait aussi sillonner les routes de l'Eure ou du pays d'Auge dans les années à venir.