Cherbourg-en-Cotentin. Les souvenirs de la tempête de 1999

Il y a 20 ans, deux tempêtes (Lothar et Martin) ont traversé principalement le centre et le Sud Manche et le Calvados dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, dévastant des exploitations, des arbres et parfois même, la toiture des maisons.

Des inondations à Cherbourg

À Cherbourg, ce dont Jean-Marie Lincheneau se souvient avec force, c'est de l'inondation qui a précédé les rafales de vent. Cela s'est produit dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 décembre de la même année. Entre 50 et 60 mm d'eau sont tombés rien que dans la soirée du vendredi, de 15 heures à 23 heures, et ont surtout ravagé le quartier de l'hôpital Pasteur et l'avenue de Paris. À l'époque, Jean-Marie Lincheneau était chef de corps des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Cherbourg, et directeur départemental adjoint des services incendies de secours de la Manche. Le pire a été évité à l'hôpital Pasteur, dont la cour de service et les locaux techniques étaient inondés.

Heureusement, EDF est arrivé le 25 au matin pour brancher un groupe de secours, au cas où une nouvelle catastrophe arriverait. Même si le coefficient de marées était important, il n'a pas plu le matin de Noël. Sauvés !

Lothar s'abat sur la Manche

Mais la véritable catastrophe naturelle est arrivée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 décembre. Le réseau électrique a lui aussi été touché. Quelque 110 000 abonnés se sont retrouvés dans le noir complet, dont 11 maisons de retraite. Heureusement, sans conséquence sur les usagers. Jean-Marie Lincheneau se souvient de cette coupure dans le Sud Manche.

Le lendemain, le lundi 27 décembre, à 16 heures, 31 500 personnes et trois maisons de retraite étaient toujours privées d'électricité dans la Manche. Deux cent cinquante agents ont alors été mobilisés pour rétablir le courant. Deux autres images marquantes reviennent à la mémoire de Jean-Marie Lincheneau.

Le paysage manchois avait une tout autre allure. Écoutez-le :

Quelque 1 650 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le département au cours des intempéries.