Carpiquet. Altercation au couteau

Le tribunal de Caen (Calvados) a examiné les cas de trois prévenus, en leur absence, jeudi 28 novembre 2019. Le mercredi 10 juillet dernier, une femme issue de la communauté des gens du voyage aborde un homme d'origine russe, près d'une supérette à Carpiquet, et lui demande de l'argent. Il retire 200 €. Ils montent ensuite dans un véhicule conduit par le compagnon de la femme. Le passager est à nouveau sollicité pour payer un plein d'essence. Il obtempère. Plus tard, dans un champ isolé, la situation dégénère. Coups de bâton sur l'individu, coups de couteau sur le couple… Bilan : nombreuses plaies pour le couple et ecchymoses pour l'homme isolé, qui prévient la police. "À l'évidence, on ne nous dit pas tout. De quoi s'agit-il : d'un guet-apens, d'arroseurs arrosés ? On se demande comment ces trois-là se sont trouvés" s'interroge la procureure. Le casier judiciaire du couple - six mentions pour elle, trente pour lui - et le fait que la femme ait emprunté l'identité de sa sœur au moment de son arrestation brouillent encore plus les pistes. Pour autant, la légitime défense, un moment envisagée durant l'instruction, n'a pas été retenue. Gueorgui Gregoriev est condamné à six mois de prison ferme pour violence avec arme. Céline Vasseur écope de trois mois ferme pour usurpation d'identité et son compagnon d'une amende de 500 euros pour violence aggravée.