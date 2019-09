Football (Ligue 2) : Caen doit impérativement réagir contre Lens 

Après sept journées, le SM Caen et le RC Lens sont assez loin de leurs objectifs initiaux. Si les Caennais se morfondent au 16e rang avec six petits points, les Lensois ne sont guère mieux lotis avec une 10e place à déjà cinq points du leader lorientais. Pour Rui Almeida, l'heure est venue pour Caen de "faire une série positive, d'enchaîner des victoires, ça peut vraiment changer le cours d'une saison. C'est pour cela qu'on doit débuter une série rapidement, pour travailler sereinement ".

Baïssama Sankoh semble avoir compris le message et n'a pas tardé à en véhiculer l'essentiel de la recette :

Et le milieu de terrain d'ajouter à propos des Lensois : " Même s'ils ont un très gros potentiel, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire le jeu en ce début de saison ". Reste une inconnue pour le SMC : son public. Que sera le stade d'Ornano cet après-midi ? Un havre de paix pour les "Sang et or" comme il le fut pour les voisins "Ciel et Marine" il y a quelques semaines ou un vrai chaudron qui voudra que Lens poursuivre sa série de dix années sans succès dans l'antre normande ? Une chose est sûre, si Caen veut enfin gagner un match, il faudra montrer bien plus que depuis le début de saison.

SM Caen- RC Lens, 8e journée de Ligue 2, ce samedi 21 septembre 2019 à 15h au stade Michel-d'Ornano.

