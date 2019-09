Caen : la programmation de la soirée "En attendant Nördik Impakt" dévoilée

On le sait depuis plus de deux mois, le traditionnel festival de musique électro Nördik Impakt à Caen (Calvados) n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont besoin de temps pour trouver une nouvelle formule mais en attendant, il organisera vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 deux soirées intermédiaires "En attendant Nördik Impakt" au Cargö. La programmation vient d'être dévoilée.

Techno et hardcore à travers l'Europe

Le temps de deux nuits, le Cargö va vibrer sous la musique techno, électro, en passant par le hardstyle et le hardcore. Le vendredi, de 22h à 6h du matin, sera notamment consacré au hardcore avec une vingtaine d'artistes dont l'italienne AniMe, l'un des incontournables talents caennais, Darkvibe, la Harcore France Family (Maissouille + JKLL + Kriptonicet) et surtout un produit local, Rimkus, membre du collectif Oiz.

Le lendemain, des artistes venant de Paris comme Keikari ou même de Berlin avec Cinthie, l'une des figures les plus respectées du monde de la techno seront présents. Le Cargö accueillera également des habitués des clubs caennais, Nasr et Bruderschaft mais également AnD, Stéphanie Sykes et bien d'autres. De 22h à 6h.

Tarifs : Abon­né : 18€ / Pré­vente : 22€ / Sur place : 24€

