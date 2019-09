Il tente de frapper des policiers: 6 mois de prison

Tendance Ouest a écrit :

Arrêtés anti-pesticide: Au tour de Pinterville

On appelle ça l'effet boule de neige. Le maire Pinterville près de Louviers (Eure), a pris, jeudi 5 septembre, un arrêté municipal interdisant l'utilisation des pesticides dans une zone de 150 mètres autour des habitations et autres activités humaines. Il est le troisième maire du département à prendre un arrêté en ce sens après les maires de Val-de-Reuil et Saint-Eloi-de-Fourques.

09h58