Le Havre : le nouveau Magic Mirrors

Le Magic Mirrors, cette salle de spectacle installée dans un chapiteau, s'est installé au Havre (Seine-Maritime) en 2010 près des Docks Vauban. Il devait être temporaire mais le lieu a trouvé son public rapidement. 60 000 spectateurs par an. Mais la structure a fini par vieillir et en janvier 2019 il a été décidé de le remplacer et de le déménager.

Chapiteau neuf mais identique

Le Magic Mirrors est désormais installé 5 quai Frissard, en face de l'ENSM. Il a été inauguré le 5 septembre 2019. Le chapiteau est tout neuf (venu de Belgique) mais identique à l'ancien. La salle de spectacle reste la même : 950 places, avec toutefois un accueil plus vaste puisque la billetterie a été déplacée à l'extérieur. Et c'est justement l'extérieur qui est différent : avec deux espaces pour le grand public de 200 m² , dont une terrasse en bois qui donne sur le bassin Vauban.

Côté accès : un arrêt de bus et un parking vélo sont à disposition. Pour les automobilistes rien n'a été prévu (officiellement pour une raison écologique) mais il y a non loin le parking du quai Colbert et le parking Docks Vauban.

Programmation

Les rendez-vous du Magic Mirrors restent inchangés. Nouveauté pour 2019 2020 : le Magic Enchanté, ce sont des après-midis pour les enfants avec de petits spectacles. Le premier de ce nouveau rendez-vous est fixé au 11 décembre.

En ouverture de saison, Trust montera sur la scène du Magic le vendredi 6 septembre mais le concert affiche complet. Pour les autres dates :

• Samedi 14 septembre : MAGIC BLUES SESSIONS

• Samedi 28 septembre : Phil Campbell and the Bastard Sons

• Vendredi 11 octobre : LH MAGIC SESSIONS

• Vendredi 25 octobre : ¿Who's The Cuban?

• Samedi 23 novembre : BIG BAND BATTLE #3

• Vendredi 06 décembre : Lucky Peterson



