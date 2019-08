Sportif et festif, l'enduro des sables à Agon-Coutainville

Quelque 3 000 personnes sont attendues ce jeudi 15 et vendredi 16 août 2019 pour le 38ème enduro des sables à Agon-Coutainville (Manche), avec un éventail d'épreuves pour tous dont un semi-marathon, cet enduro doit se positionner comme un rendez-vous sportif festif et familial estime Nicolas Pigasse président de l'association qui organise l'évènement

Pas moins de 150 bénévoles sont dans les starting-blocks pour ces deux jours de courses, avec vendredi soir, en nocturne, la Crazy Night, une course à obstacles, mais surtout une course festive et déjantée colorée avec de nouvelles animations !

Début des opérations ce jeudi 15 août 2019 dès 13h40.