Série d'incendies dans l'Eure : plus de 300 pompiers mobilisés

Cet après-midi, jeudi 25 juillet 2019, le département de l'Eure est touché par une quinzaine d'incendies d'espaces naturels sur les communes de Sainte-Colombe-la-Commanderie, Chambois, Tries-Saint-Ouche, Pont-Saint-Pierre, Saint-Julien-de-la-Liègue, Perriers-sur-Andelle, Saussaye et Boncourt.

Plus de 300 pompiers mobilisés

Plus de 300 sapeurs-pompiers sont engagés, soit plus de 98 % de la réponse opérationnelle du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure. Les SDIS de l'Orne, de la Manche, du Maine-Loire, du Finistère, du Morbihan et du Val-d'Oise ont été sollicités par le Préfet afin d'apporter leur aide en moyens matériels et humains.