Fêtez la musique à St Lô avec Yarol Poupaud, ancien musicien de Johnny

Dès 2012 et jusqu'à ses funérailles, Yarol Poupaud a accompagné Johnny Hallyday sur ses concerts, ses prestations à la télévision. Il était son guitariste, mais aussi son directeur musical. Il aidait Johnny à se surpasser musicalement, à se faire plaisir et à offrir des tournées inoubliables (Jamais Seul, en 2012, Born Rocker Tour en 2013 et 2014, Les Vieilles Canailles en 2014 et Rester vivant en 2015).

La carrière du multi-instrumentiste, génie de la guitare, de la basse et même de la batterie et du clavier, ne s'est pas construite dans l'ombre du taulier. Yarol a connu les tournées dès la fin des années 80, en accompagnant Niagara sur scène, puis le succès, dès le début des années 90 avec, le groupe FFF aux côtés de Marco Prince, jusqu'en 2001. Le groupe jouait d'ailleurs en première-partie de Johnny Hallyday au Stade de France en 1998.

Il réalise et produit de nombreux albums, découvre des talents lors de soirées-concerts aux côtés de Philippe Manœuvre, signe la bande originale du film Bus Palladium et se retrouve nommé aux Césars. Il participe également à la Nouvelle Star en 2014.

Yarol partage également la musique avec son cadet Melvil, en duo et dans un groupe (Les Black Minou). Au cinéma, vous pouvez le découvrir dans Rock'N'Roll de Guillaume Canet, ou encore Chacun sa vie de Claude Lelouch.

Depuis février 2019, le premier album de Yarol est disponible : 14 titres, avec les singles "Boogie with you" et "Girls".

Cet excellent musicien, fan de rock'n'roll et bête de scène, sera donc en concert lors de la Fête de la Musique à St Lô (à 21h25) aux côtés du groupe Shake Shake Go (19h55), avec la douce voix de sa chanteuse Poppy Jones. Le groupe saint-lois Shape et l'artiste électro EarPlugs compléteront cette programmation concoctée par Le Normandy, la salle des musiques actuelles de la ville et l'équipe de la tournée AéroLive.

Rendez-vous, dès 19h, sur la Plage Verte de St Lô et bien sûr c'est gratuit !

