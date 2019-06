Groupe A, le favori: obligation de résultat pour la France

Tendance Ouest a écrit :

75e D-day : plus de 5 700 forces de l'ordre mobilisées le 6 juin

Ce jeudi 6 juin 2019, dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du débarquement, plus de 5 700 membres des forces de l'ordre, 500 pompiers, 12 équipes du SAMU et 100 bénévoles d'associations agréées sécurité civile vont encadrer les cérémonies. Ils seront chargés d'assurer la sécurité sur les lieux de commémorations et de manifestations mais aussi les axes routiers.

Hier