Européennes : Le Rassemblement National en tête dans l'Orne

Tendance Ouest a écrit :

Un homme de 21 ans décède en courant le semi-marathon du Mont-Saint-Michel

Le Run in Mont-Saint-Michel (Manche) est endeuillé. Le samedi 25 mai 2019, en milieu de journée, un jeune homme de 21 ans est décédé alors qu'il courait le semi-marathon. Le drame serait intervenu vers la fin du parcours, au 20e kilomètre de course. Malgré les tentatives des autres participants puis des secours, le jeune homme originaire des Côtes d'Armor n'a pas pu être réanimé. Le marathon prévu le dimanche 26 mai 2019 n'est pas remis en cause.

Hier