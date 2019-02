Des mariages en hausse et des divorces en baisse en Normandie en 2017

Au total, ce sont 12 159 mariages qui ont été célébrés, en 2017, en Normandie. Ce chiffre est en hausse puisque 11 944 mariages avaient eu lieu en 2016. Chiffre en hausse, mais le nombre de mariages a été divisé par deux depuis 1975. Les Normands sont à l'honneur dans ces mariages célébrés dans la région. En effet, dans quatre mariages normands sur dix, au moins un des conjoints est natif de la région.

Un peu moins de 3% des mariages en Normandie concernent des couples de même sexe (près de 350 mariages), une proportion inférieure à la France métropolitaine (3,2%). 53 % de ces mariages concernent des couples féminins.

Des mariages en légère hausse - INSEE

Le PACS en augmentation

On dénombre 9400 pacs conclus en Normandie en 2016. 3,4% d'entre-eux par des personnes du même sexe. Le nombre de PACS est en forte hausse depuis deux décennies. Il existe une corrélation entre la hausse du nombre de PACS et la baisse globale, depuis 1975, du nombre de mariages mais cela ne l'explique pas exclusivement. L'INSEE évoque davantage une mutation sociétale profonde, antérieure à l'instauration du Pacs. Ils projettent que le nombre annuel de Pacs conclus pourrait, à l'avenir, être supérieur aux mariages célébrés sur une année en Normandie.

Des divorces en baisse

L'INSEE montre que le nombre de divorces, en 2017, a été diminué de 30% en un an ce qui porte le nombre de divorces au nombre le plus bas depuis 2007. On dénombre ainsi environ 4300 divorces normands contre un peu plus de 6100 l'année précédente.

Un impressionnant recul du nombre de divorces - INSEE

Autre tendance, les hommes se remarient plus rapidement suite à un divorce ou un veuvage que les femmes, avec en moyenne neuf ans et sept mois d'attente pour les hommes et 10 ans et quatre mois pour les femmes.

Les remariages en Normandie - INSEE