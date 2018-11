[REPLAY] le 7e tour de Coupe de France au cœur du Club Foot

Ligue 1 : Caen, déclic contre Monaco ?

Ligue 2 : Le Havre, qu'attendre de la fin d'année 2018 ?

Coupe de France : Le 7e tour n'a pas réservé de grande surprise, si ce n'est peut-être ; la qualification de l'AS Villers-Houlgate (R3) face à Mondeville. Retrouvez les interviews de Nicolas Fautrat (Saint-Lô), Victor Guerrier (AG Caen) et Éric Ledeux (AS Villers-Houlgate) et les analyses de nos spécialistes quant aux chances normandes pour le 8e tour.

L'équipe du soir :

Pierre-Charles Binet, Cyril Capron et Julien Hervieu (TO), Mathieu Billeaud (Foot Normand), Christophe Lecuyer (RMC)

Invité : Pierre Leresteux, président de La Ligue de Normandie.