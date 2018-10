Le baromètre de Noël : quels sont cadeaux que les enfants recevront en 2018 ?

"Approuvé par les familles" effectue des tests de consommation auprès d'un échantillon de 5.000 familles, ainsi que des évaluations du meilleur rapport qualité/prix.

Le label a réalisé un baromètre de Noël, afin de connaître les tendances d'achats pour 2018. D'après ce dernier, 53% des parents achètent leurs cadeaux à partir de la Toussaint, 19% au cours de l'année, et 1% après Noël.

En 2017, 20% des enfants faisant partie de l'étude avaient reçu 10 cadeaux, tandis qu'ils seront 23% à recevoir 10 cadeaux cette année.

Le budget moyen dédié a également augmenté, puisqu'il était de 128,78€ en 2017, contre 143,05€ en 2018.

Pour Noël 2018, les parents ont décidé d'offrir principalement : des jeux de construction, d'imitation et éducatifs aux 3-6 ans, des produits high-tech, des jeux de mobilité et télécommandés aux 7-10 ans, et des produits high-tech, culturels, des jeux connectés, des livres et des sorties aux + de 10 ans.

D'après l'étude, les grands gagnants de Noël seront les jeux de société, les robots et les jeux de mobilité, avec une progression supérieure à 15% comparé à 2017.

A LIRE AUSSI.

Noël 2016 : un Français sur quatre va offrir des cadeaux high-tech

De la high-tech aux légumes bio au pays des startups

Les smartphones toujours en tête des produits high-tech pour Noël 2017

Noël : plus de 150.000 annonces de cadeaux déjà en ligne sur eBay.fr

Soldes d'été: bilan dopé par le beau temps et les touristes