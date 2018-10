Gérer les risques d'inondations dans la vallée de l'Austreberthe

Le changement climatique, avec son lot de catastrophes récentes comme celles qui ont eu lieu dans le département de l'Aude, le montre : il faut mettre en place des structures qui vont permettre d'atténuer l'impact et de préparer la population en cas d'inondation.

Une "conscience du risque"

C'est le but de cette ancienne maison réhabilitée à Villers-Ecalles (Seine-Maritime) pour abriter le Centre eau risque et territoire (CERT). "Il faut développer la conscience du risque des aménageurs du territoire et des citoyens afin que chacun se sente responsable et agisse en conséquence", explique Michel Cortinovis, président du Syndicat de bassin-versant de l'Austreberthe et du Saffimbec, qui regroupe 31 communes.

Michel Cortinovis, président du syndicat, présente le bassin-versant. - Christian Pedron

Lors de la dernière décennie, des inondations catastrophiques ont impacté la Seine-Maritime et notamment la Vallée de l'Austreberthe. La préfecture avait donc décidé de créer des structures intercommunales afin de gérer le risque d'inondation à une échelle humaine : le bassin-versant et de rendre solidaire les communes de l'amont et de l'aval.

L'enjeu aujourd'hui

La difficulté majeure est d'intégrer les eaux pluviales au cœur de l'aménagement urbain. Il faut s'assurer de la prise en compte des impacts potentiels sur l'environnement. Louise Vieussens, fonctionnaire territoriale, animatrice culture du risque, précise que "les maires doivent lier les deux thématiques -eau et territoire- et notre rôle est de les accompagner dans ce sens".

"Quand il y a des événements pluvieux importants, en prairie 90 % de l'eau est absorbée par la terre, en lotissement 90 % de l'eau ruisselle vers le bas : la maison du voisin, le centre du village ou la route que nous empruntons tous les jours !"

Une structure pédagogique et innovante

Depuis juin 2018, le CERT accueille aussi le grand public, professionnel et scolaire pour les sensibiliser au risque d'inondation et à la préservation des milieux aquatiques.

La mare pédagogique et son panneau explicatif. - Christian Pedron

On trouve ainsi, dans cette bâtisse, des salles pédagogiques avec espace audiovisuel, salle d'expositions, mais aussi un parc de 5000 m2 autour avec un parcours avec audioguide, comportant huit stations sur les thèmes de la gestion de l'eau, une mare pédagogique, mais aussi un espace événements pour les grands rassemblements.

Pratique. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au 213, ancienne route de Villers à Villers-Ecalles. Tél. 02 32 94 00 74.