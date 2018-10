L'humoriste caennais Harold Barbé "sous-pression" à Rouen !

Commentateur sportif, employé de pompes funèbres et humoriste : ce sont les trois activités professionnelles menées de front par le Caennais Harold Barbé. Son quotidien survolté lui inspire un nouveau spectacle baptisé "Sous-pression" dans lequel il raconte les situations les plus drôles vécues dans ses diverses activités : un one-man-show cynique dans la pure tradition anglo-saxonne ! Il répond à nos questions :

Comment vous êtes-vous fait connaître ?

"J'ai commencé à jouer à Caen au El Camino café en 2011, une salle de petite jauge mais bien équipée et très conviviale à laquelle je reste fidèle. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Blanche Gardin sur un plateau en anglais à Paris en 2016. Elle aussi, comme moi, aime à jouer en anglais et on s'est rapidement trouvé des points communs, nous partageons ce même goût pour l'humour noir sans filtre. J'avais déjà beaucoup d'admiration pour elle, pour ses talents d'écriture et ses performances scéniques. Elle m'a alors proposé de faire ses premières parties et depuis un peu plus de deux ans, je l'accompagne en tournée. J'assure aussi fréquemment ses premières parties dans la salle l'Européen à Paris où elle joue à résidence."

Comment est né ce spectacle ?

"Dans les premières parties des spectacles de Blanche Gardin, je présentai un extrait de 'Sous-pression' ou du moins le spectacle dans une forme embryonnaire. Son soutien m'a beaucoup aidé, j'ai énormément appris à ses côtés et j'ai été également conseillée par Nadine Descousis ma productrice. J'écris mes textes moi-même mais c'est toujours important d'avoir un regard extérieur sur son travail. Depuis l'ouverture du Théâtre à l'Ouest j'ai déjà joué en première partie de Dedo, de Shirley et de Blanche Gardin : soit au total huit fois déjà ! Loïc Bonnet du Théâtre à l'Ouest me dit que je suis l'un des plus humoriste les plus fidèles à la salle et il faut dire que le théâtre m'a beaucoup soutenu et me donne maintenant la chance de présenter pour la première fois à Rouen le spectacle 'Sous-pression' dans son format intégral ! Depuis un an, le spectacle a déjà été joué 18 fois et n'est toujours pas figé : c'est un spectacle en constante évolution !"

Quel est le sujet de ce one-man-show ?

"C'est mon 5e one-man-show, mais c'est le premier qui soit si abouti. C'est du stand-up dans la tradition anglo-saxonne : un spectacle où je ne parle que, de moi de mes trois emplois, de la difficulté à combiner les trois, de la pression inhérente à ce mode de vie mais aussi de mes faiblesses : de mon côté hypocondriaque et paranoïaque. Je relate mon expérience de vie : ce qui me fait rire et que je raconte de manière à faire rire. Pour cela, j'ai souvent recours à la métaphore. J'aime comparer deux situations extrêmes, les analogies sont tellement tirées par les cheveux que cela provoque le rire. Dans ce spectacle je me livre en tout cas vraiment, je parle de thèmes macabres de par mon activité de croque-mort, d'amour, mais aussi de nouvelles tendances comme le végétarisme."

Pratique. Samedi 3 novembre 2018 à 20 heures au Théâtre à l'Ouest à Rouen. 20€. theatrealouest.fr