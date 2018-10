Sotteville-lès-Rouen : Loïc Lantoine en fanfare !

Loïc Lantoine, un habitué du Trianon à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), revient cette fois accompagné par un grand ensemble de jazz et de musique improvisée : le Toubifri orchestra. Ayant pour parrain dans la chanson Allain Leprest, avec qui il a fait ses premiers pas à Rouen, Loïc est un parolier hors pair et ce poète fait le pari de combiner ses textes à la douce folie du big band ! Il nous parle de cette collaboration :

Comment avez-vous rencontré la troupe du Big band ?

"C'est par l'intermédiaire du regretté Grégoire Gensse qui était alors le directeur artistique du very big expérimental Big band que j'ai fait la connaissance de ces musiciens. En fait, il est venu me présenter ce projet parce qu'il aimait mes chansons. Nous étions partis pour une collaboration ponctuelle, une série de quelques concerts dans lesquels ils revisitaient mon répertoire mais nous nous sommes si bien entendus musicalement et humainement que nous avons prolongé l'aventure et désormais nous tournons régulièrement ensemble et nous composons également ensemble !"

Quels sont les points communs entre le Toubifri orchestra et Loïc Lantoine ?

"Grégoire qui était à l'origine du groupe avait souhaité créer un big band déjanté. Avec eux, j'ai eu envie d'expérimenter et même si a priori nos styles semblaient très éloignés nous nous sommes créé des terrains de jeux communs. Ce sont nos différences qui nous ont enrichies. Aujourd'hui nous avons une quinzaine de compositions en commun et il y a aussi des musiques purement instrumentales, simplement introduites par un texte. Notre langage commun aujourd'hui c'est toute la folie, la poésie, la fantaisie et la créativité qui notre rencontre a généré."

Comment avez-vous vécu les premières scènes avec ce big band ?

"C'était très impressionnant ! Je me produisais habituellement avec François Perreau en duo or j'avais avec le big band 18 musiciens derrière moi et de vrais zouaves ! Ils se produisent déguisés et jouent comme des dieux ! Je me souviens de cette première scène partagée comme d'un grand éclat de rire et c'est toujours ce sentiment qui revient car avec une telle formation il n'y a jamais d'ennui. Nous avons finalement plus de 50 morceaux que nous pouvons jouer, entre les miens revisités et ceux que nous avons écrits en commun, et chaque tournée nous donne l'occasion de faire une nouvelle sélection. Le renouvellement est constant. C'est un collectif harmonieux et chaque concert est pour moi un véritable moment de plaisir partagé."

Pratique. Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 au Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. 14 à 22€. Tél. 02 35 73 95 15