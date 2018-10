El dia de Hispanidad dans la boîte à musique.

Vendredi 12 octobre 2018, c'est la fête nationale Espagnole. L'occasion de rendre hommage à la musique ibérique et une fois n'est pas coutume, ce sont les équipes de Tendance Ouest qui ont voté pour décider la boîte à musique du jour. À une large majorité, elles ont choisi un trio composé des deux frères Nacho et José Maria Cano et de la divine Ana Torroja. Ensemble, ils ont vendu 25 millions d'albums à travers le monde. Mécano est le premier groupe espagnol à avoir été numéro 1 au Top 50 en France. Il l'était d'ailleurs il y a tout juste 28 ans, le 12 octobre 1990 avec la chanson "Une femme avec une femme".