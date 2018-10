Dans l'agglo de Rouen, le festival des contes de Fresquiennes

Christophe Renault est le programmateur de ce festival crée par Eugène Guignon en 1995 qui était alors instituteur à l'école de Fresquiennes et dont le but est de faire découvrir la richesse du patrimoine oral et la créativité des conteurs.

Pour sa 29e édition, le festival est accueilli dans dix salles de spectacles ou des médiathèques des environs de Rouen (Seine-Maritime) et offre des propositions variées comme des contes musicaux et des randonnées contées, contes traditionnels ou créations originales. Christophe Renault répond à nos questions :

À qui s'adresse ce festival ?

"Lorsque ce festival est né, Eugène Guignon voulait prouver que les contes s'adressent aux jeunes comme aux grands. Bien entendu, le festival ne se limite pas aux contes pour enfants, chacun peut y trouver son compte ! Pour cela d'ailleurs nous diversifions la programmation : il y a des apéros contes, des conférences plus pointues pour un public éclairé mais aussi des formes vraiment familiales ou conviviales comme le conte musical 'Rue de la Renarde' présenté à Duclair le 7 octobre ou la projection du film 'La Belle et la bête de Cocteau' au théâtre Montdory à Barentin le 9 octobre. Il y a aussi des séances spécialement conçues pour les tout-petits comme 'Et j'ai crié Biquette pour qu'elle revienne' de Tony Havart à Maromme le 12 octobre. Nous voulons par ces choix démontrer la richesse de ce matériau littéraire qu'est le conte et illustrer toute sa diversité."

Comment le festival a-t-il évolué depuis ses débuts ?

"Jusqu'en 2003, le festival ne durait qu'une semaine mais dès les premières éditions nous avions à cœur de promouvoir des propositions originales comme l'apéro conte ou la randonnée contée. Depuis 2004, le festival s'étend sur deux semaines et nous avons vraiment densifié la programmation grâce au soutien du Département, des municipalités et de la Drac. Il y a aussi davantage de municipalités qui accueillent l'évènement comme Clères, Barentin, Duclair ou Petit-Couronne. Depuis 10 ans, huit villes sont partenaires et elles nous sont fidèles."

Quels sont les thèmes abordés pour cette nouvelle édition ?

"Comme les formes choisies, les sujets sont très variés. Jérôme Aubineau dans 'Le Marchand de fable' renouvelle la forme traditionnelle du conte en s'accompagnant par un musicien Basile Gahon. Ce spectacle accessible à partir de 8 ans présenté au théâtre Montdory est surprenant de modernité : le conteur incarne véritablement les personnages de ce conte à la façon d'un one-man-show dans une version rock'n'roll tout en revisitant les motifs traditionnels comme l'histoire du petit chaperon rouge transposée à l'époque contemporaine. Dans un autre registre Sabrina Chezeau évoque dans son spectacle 'La Sauvage' un sujet grave et d'actualité : la perte de mémoire de sa grand-mère. C'est un spectacle tout en finesse, très intimiste et très touchant. Mais on retrouve aussi des sujets plus traditionnels comme les thèmes fantastiques choisis par Virginie Komaniecki pour sa randonnée contée. Elle évoque en effet le monde invisible d'une forêt magique."

Pratique. Jusqu'au 13 octobre 2018 aux alentours de Rouen. Infos sur fresquiennes-caux-festival.fr