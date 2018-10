Un kalachnikov et un fusil à pompe dans un appartement du Havre

La police nationale du Havre (Seine-Maritime) a perquisitionné, sur autorisation du parquet, l'appartement d'un homme de 37 ans mercredi 3 octobre 2018. Les policiers avaient des informations le concernant. Il était soupçonné de trafic de stupéfiants et de détenir des armes. Dans son domicile, il n'y avait pas de drogue mais deux armes : un kalachnikov et un fusil à pompe. L'individu, toxicomane et bien connu des services de police, a été présenté à la justice.