Un nouveau bug pour la firme Facebook avec le #instagramdown

Alors que de nombreuses personnes se réveillaient mercredi matin, un de leurs premiers gestes du matin a été contrarié par une panne informatique. En effet, Instagram, qui appartient à la firme Facebook, a été touché par un bug à l'échelle mondiale.

L'application qui compte 800 millions d'abonnés à travers le monde ne répondait plus. La faute possible à des pirates du web. Les porte-paroles de Facebook ne se sont pas encore prononcés sur cette panne mais assure qu'aucun compte n'a été piraté.

Facebook, qui a connu un bug la semaine passée et qui réalise 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, semble donc de plus en plus visé par les pirates du web. En attendant, la toile s'est déchainée et le hashtag #instagramdown s'est répandu sur Twitter !

Quand les Instragramers addicts constatent qu'ils ne pourront pas poster leurs selfies et leurs plats de nourriture aujourd'hui #instagramdown pic.twitter.com/FFyBHd0WyW — Aurélie (@CrlLilie) October 3, 2018

Regarder les gens s'affoler parce que #instagramdown 😂😂 Welcome back dans le monde réel, n'oubliez pas de savourer cette heure de désintox. 🍀 pic.twitter.com/RUlquuQVOD — Estelle Foucqueteau (@EFoucqueteau) October 3, 2018