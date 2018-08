18 mois de prison pour des menaces de mort contre un magistrat

À l'issue de ses délibérations, à l'audience du 17 juin 2018, le tribunal correctionnel d'Évreux (Eure) requiert une peine d'emprisonnement à l'encontre de N'Gagne M'Bodji, 37 ans, pour un des nombreux délits qu'il compte à son actif. Son casier judiciaire comporte en effet 13 mentions pour vols et violences et il a déjà été condamné en cour d'assises à dix ans de réclusion criminelle pour voie de faits avérés.

À l'énoncé de sa peine, loin de faire profil bas, le prévenu s'emporte et s'énerve au point d'interpeller le Procureur de la République qu'il injurie et insulte. Il le menace de représailles envers sa famille et de mort assurée dès qu'il sortira de prison. L'homme fait également allusion aux attentats terroristes perpétrés en France ces derniers temps, en regrettant que le magistrat "n'ait pas fait partie des victimes".

Des propos racistes

Devant ces propos, le magistrat porte plainte pour outrages réitérés et menaces de mort. Un mandat d'arrêt est prononcé à l'encontre du mis en cause, le dimanche 17 juin 2018. Un avis général conclut à la volonté du prévenu d'avoir voulu faire sortir le magistrat de ses gonds. Ce sont maintenant des propos clairement racistes que le prévenu développe en relevant la "supériorité des noirs sur les blancs" dans le milieu carcéral.

Entendu ultérieurement, il nie avoir prononcé ces mots, et accuse le magistrat de vouloir se venger lorsque le prévenu est un homme de couleur. Pour la partie civile, "ces allégations sont ignobles et condamnables". Pour le Procureur de la République, "devant une telle ignominie, c'est l'institution judiciaire qui est visée". Absent à l'audience du vendredi 27 juillet 2018, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés. Il le condamne à une peine d'emprisonnement de 18 mois et prononce son maintien en détention.