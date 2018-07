Des plages normandes parmi les plus belles de France

La chaîne météo a fait un classement des plus belles plages de France, divisées en trois catégories en fonction de leur emplacement géographique : Manche/Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. Plusieurs critères ont permis d'aboutir à un classement : Température minimale, température maximale, précipitations, jours de pluie, température de la mer, heure de soleil par jour, jours de vent supérieur à 50 km/h, état de la mer, limpidité de l'eau de mer, environnement naturel, plage de sable/plage de galet et activités nautiques.

Barneville-Carteret en tête !

La superbe plage de Barneville-Carteret (Manche) est à la première place parmi les plages de la catégorie Manche/Mer du Nord. "Son architecture et son paysage doux" mais aussi ses "belles vagues surfables" sont mises en avant. Il faut dire que la plage possède de nombreux atouts. D'autres plages normandes se hissent dans ce top 10 avec Cabourg et Hermanville, à la quatrième et neuvième place, pour le Calvados ainsi que Etretat et Veules-les-roses en Seine-Maritime, à la sixième et septième place. Barneville Carteret n'est pas le seul représentant de la Manche puisque Siouville se place à la cinquième position du classement.

Barneville-Carteret est tout en haut du classement ! - Capture d'écran La chaine météo