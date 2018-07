Un mois d'août en fanfare

Avoir la tête dans les étoiles, quoi de mieux pour s'évader pendant les vacances ? Le planétarium Ludiver a concocté un programme riche pour la Nuit des étoiles, le 3 août, pour en savoir plus sur la voûte céleste. Du 10 au 12 août, c'est un voyage musical qui attend les visiteurs prêts à se déchausser et à dompter les marées pour rejoindre les Traversées de Tatihou.

Musique !

Tous les samedis du mois d'août à 16h, place de Gaulle, place aux spectacles de théâtre de rue de Fanfar'août à Cherbourg-en-Cotentin, tantôt loufoques, poétiques voire incisifs. Les arts de rue et la musique se dévoilent aussi au Manoir du Tourp, les 10, 11 et 12 août avec la Rue Bucolique. Une soixantaine d'artistes et techniciens pour faire vibrer les vielles pierres du bâtiment, murmurer les arbres, émerveiller, surprendre et faire rire les enfants ! Les petits seront également en première ligne le 22 août à Cherbourg, quand les tracteurs, vaches et moutons vont s'inviter dans le quartier des Provinces à l'occasion de la Ferme en ville ! Rendez-vous estival incontournable du Val de Saire, le Village des Antiquaires sera monté sur le port les 25 et 26 août, avec plus de 40 professionnels au rendez-vous pour cette 39e édition.

Concers,

arts de rue

et traditions

