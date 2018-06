Mondial-2018: l'Iran vainqueur du Maroc 1-0 sur le fil

Tendance Ouest a écrit :

Migrants et passeurs arrêtés à Cherbourg

Un groupe de passeurs et des migrants ont été interceptés à Cherbourg-en-Cotentin, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juin 2018. Selon nos confrères de la Manche Libre, qui révèlent l'information, une dizaine de personnes ont été arrêtées port Chantereyne, alors qu'elles s'apprêtaient à embarquer dans un bateau de plaisance pour gagner l'Angleterre. Une vingtaine de policiers sont intervenus, appuyés par des gendarmes et les douanes. Selon le journal, cette manœuvre a permis d'arrêter deux pilotes italiens, quatre passeurs albanais, ainsi que dix migrants dont une femme et deux jeunes enfants. Trois personnes identifiées comme des "chauffeurs" ont été interceptées. L'opération aurait été coordonnée par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais).

16h07