Coupe d'Europe de baseball : les Huskies de Rouen tombent avec honneur

Confrontés aux plus belles équipes professionnelles européennes, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas démérité, loin de là. Du mardi 5 juin au dimanche 10 juin 2018, les Rouennais ont participé à la Coupe d'Europe de baseball, à Rotterdam (Pays-Bas). Au terme d'un beau parcours, les protégés de Keino Pérez ont terminé à une belle quatrième place, battus par Bologne dans la petite finale pour la troisième place (8-0).

Rouen s'inscrit dans le Top 4 européen

Pour en arriver jusque-là, la meute est montée en puissance au fil des matches. Battus dans leur premier match de poule par les Italiens de Rimini (12 à 5), les Rouennais ont redressé la barre en battant les Néerlandais d'Amsterdam (8 à 1) puis les Bavarois de Heidenheim (6 à 2) pour décrocher la deuxième place de la poule et se frayer une place dans le Top 4 européen.

Un exploit, déjà, mais qui n'est pas allé plus loin malgré l'optimisme des Huskies. En demi-finale, ils sont tombés sur Rotterdam, champion en titre qui évoluait à domicile et futur vainqueur de cette édition 2018. Stoppés dans leur élan, les Rouennais ne sont donc pas parvenus à se relancer pour terminer sur le podium. Mais l'important est presque ailleurs pour l'entraîneur, Keino Pérez, qui a apprécié "la cohésion de son groupe. Malgré la quatrième place, j'ai vu l'envie d'aller chercher la première place dans les yeux des joueurs". Dans ceux de ses adversaires, le coach est content d'y avoir gagné de la considération : "Je suis fier du respect que les autres équipes nous ont montré. C'est un respect qu'on a gagné au fur et à mesure des années."