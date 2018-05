HIT QUIZ : vos entrées pour le festival Beauregard et le concert de Depeche Mode

Cette semaine, jouez au HIT QUIZ sur la radio Tendance-Ouest, tous les soirs avec Fred dans l'AfterWork (16h/20h). Répondez à un maximum de questions sur les hits et les artistes de Tendance Ouest en 45 secondes, et obtenez le meilleur score de la semaine.

Le HIT QUIZ, c'est tous les soirs avec Fred dans l'After-Work. Le meilleur candidat de la semaine entre le lundi 28 mai et le vendredi 1er juin, le - CHAMPION -, remporte 2 entrées pour les 8 et 9 juillet au festival Beauregard.



Découvrez la programmation complète de Beauregard



Faites le meilleur score de la semaine et gagnez vos 2 places pour les journées de dimanche 8 (Macklemore, Big Flo & Oli, The Breeders, Ibey, Malo') et lundi 9 juillet (concert événement de Depeche Mode) au festival Beauregard !

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7 11 12

(0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez votre titre de - CHAMPION - jusqu'au vendredi 1er Juin.

Bonne Chance !

