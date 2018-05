Caen Tennis de table : "On devra assumer notre statut de favoris"

Après avoir raté son objectif cette saison, le Caen TTC (Calvados) vise la montée à tout prix cette saison 2018-2019. Le recrutement de niveau Pro A va en ce sens.

Il reste encore un match de Pro B à jouer pour le Caen TTC (Calvados) contre Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) mardi 5 juin 2018, mais Caen devrait sauf retournement de situation terminer à la sixième place, loin de l'objectif initial qui était la montée et donc le titre, qui ira sauf autre retournement de situation aux Dionysiens, adversaires de Caen. D'après Jimmy Devaux, membre de l'équipe, "C'est Saint-Denis qui va monter donc on devrait être les favoris la saison prochaine, il faudra assumer ce rôle-là. On aura l'effectif et les cartes en main pour remonter la saison prochaine en Pro A".

Un recrutement de Pro A

L'équipe de la saison prochaine est d'ores et déjà prête. Caen a enregistré les arrivées de Niagol Stoyanov, 180e joueur mondial, de Pontoise en Pro A et d'Antoine Hachard, de retour dans son club formateur après un passage à Villeneuve-sur-Lot, lui aussi en Pro A. Ce trio avec Marcos Madrid sera sur le papier l'un des plus compétitifs de Pro B. La place de quatrième joueur sera soit pour Jimmy Devaux, soit pour Julien Pietropaoli, alors que Jakub Kosovski et Dorian Zheng voleront vers d'autres cieux.