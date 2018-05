700 collégiens et lycéens de l'Orne sur scène

Le 23 mai 2018 à 15:59 Par : Eric Mas

La comédie musicale " Madiba, il y a 100 ans naissait l'espoir " sera interprétée à partir du mardi 5 juin 2018 dans les plus grandes salles de l'Orne par 700 collégiens et lycéens, à l'occasion du festival choral des collèges et des lycées.