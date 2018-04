Vacances de Pâques : trois idées de sorties familiales à Caen

A l'occasion des vacances scolaires, Tendance Ouest a sélectionné pour vous trois bonnes idées d'activités à découvrir en famille à Caen (Calvados).

A la découverte des petits mystères de Caen

Retracer les histoires effrayantes de maisons hantées, de légendes et d'événements suspects : voici les objectifs de cette visite insolite. Curieux et fanatiques d'énigme partiront au départ de l'office du tourisme, à 18 heures, les 25, 27 avril, 2 et 4 mai. 6€ la visite, gratuit -10 ans. Réservations conseillées.

Visiter Caen les pieds dans l'eau

Cette visite adaptée aux 7-12 ans cherche à attiser la curiosité des jeunes et à leur faire comprendre le patrimoine. Les cours d'eau et canaux ont participé à la construction de Caen. Accompagnés des parents, les enfants découvrent leur cheminement. Départ à l'office du tourisme. Lundi 23 avril de 14 à 15h30. 6.50€. Gratuit -10 ans.

Rencontrer Mauricette, vache normande

A travers les aventures de Mauricette et sont amie Poule Rousse, les 2-4 ans sont plongées dans un univers de chansons et marionnettes pour découvrir le monde de la ferme au XIXe siècle. Jeudi 19, jeudi 26, et vendredi 27 avril à 15 heures au château. 4 €.