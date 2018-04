SNCF : le trafic des trains "peu perturbé" dimanche 15 avril

Alors que se termine le troisième épisode de grève à la SNCF, le trafic reprend progressivement, dimanche 15 avril 2018.

Le troisième épisode de grève se termine, à la SNCF. La société de transport annonce une reprise progressive du trafic pour dimanche 15 avril 2018. Même si "des perturbations pourront subsister", elle considère que la circulation des trains sera "peu perturbée".

Les prévisions de trafic en Normandie pour dimanche 15 avril 2018 :

• 3 trains Intercités sur 4 sur la ligne Paris/Rouen/Le Havre

• 2 trains Intercités sur 3 sur la ligne Paris/Caen/Cherbourg

• 3 trains Intercités sur 4 sur la ligne Paris/Granville

• 4 trains Intercités sur 5 entre Caen et Tours

• Le TGV Le Havre/Marseille circulera entre Rouen et Marseille uniquement

• Circulation normale pour les TER



La SNCF conseille aux voyageurs de s'informer dès que possible sur les trains en circulation en gare ou via ses sites internet et applications mobiles.

A LIRE AUSSI.

SNCF : un geste commercial pour les usagers des lignes entre Paris et la Normandie