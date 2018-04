Grande halle de Colombelles : les travaux ont commencé

Les travaux de réhabilitation des anciens locaux de la SMN à Colombelles (Calvados) ont débuté en mars 2018. Découvrez les premières images du projet.

Les premiers coups de pioche ont été donnés début mars 2018 : la grande halle de Colombelles (Calvados) a entamé sa mue. Elle devrait voir le jour sous sa nouvelle forme à l'été 2019.

Rénover en conservant l'histoire des lieux

L'objectif de l'opération est de réhabiliter ses lieux à l'histoire forte tout en conservant les traces de son passé. Ainsi, une partie des graffitis qui ornent aujourd'hui les murs de bétons de la grande nef seront conservés.

Et dans ses locaux alliant innovation et mémoire, c'est un "tiers lieu, un espace à mi-chemin entre la maison et le travail, qui verra le jour. Bureaux pour travailleurs indépendants, salles de réunion mais aussi ateliers d'artisans, salles de répétition pour des artistes ou encore et surtout des lieux de convivialité avec un café-restaurant et une salle de réception qui pourra accueillir 1 000 personnes seront installés.

