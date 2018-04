Manoir de Cantepie : le propriétaire demande l'annulation de la vente en justice

Le propriétaire américain du manoir de Cantepie, situé aux Veys (Manche), saisit la justice pour faire annuler la vente. Il avait acheté la bâtisse au Conseil départemental en 2015.

Le propriétaire américain du manoir de Cantepie, situé aux Veys, à mi-chemin des plages du Débarquement de la Manche et du Calvados, saisit la justice. Il sollicite auprès du tribunal de grande instance de Coutances l'annulation de la vente pour "vices cachés" et des compensations financières.

La société Stratégies International Financial llc avait acheté le manoir, alors propriété du Conseil départemental de la Manche, en 2015. Phil Garner espérait alors convertir le site en un centre destiné à accueillir des touristes américains en visite en Normandie.

"Dès la vente conclue, sont apparus un nombre important de désordres affectant les bâtiments" indique le propriétaire américain, qui précise avoir sollicité la nomination d'un expert judiciaire courant 2016 auprès du tribunal, "devant l'impossibilité de parvenir à un accord amiable".

Une importante fuite d'eau ?

Toujours selon Phil Garner, l'expert a rendu un rapport en janvier 2018 "qui recense les dommages affectant le bâtiment, et impute la responsabilité de ces dommages au conseil départemental de manière accablante". Des ennuis "connus et sciemment cachés préalablement à la vente". L'actuel propriétaire évoque notamment une fuite d'eau potable équivalente à 100 mètres cubes par mois, qui aurait perduré pendant au moins dix ans et causé des dégâts au niveau des fondations du manoir.

Du côté du conseil départemental de la Manche, on confirme l'existence d'un contentieux, sans faire davantage de commentaire."Le département répondra aux allégations avancées par le propriétaire par le biais d'une une expertise judiciaire qui est en cours".