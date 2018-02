Danse: une pièce chorégraphique fascinante au Rive Gauche

Le chorégraphe Rachid Ouramdane rend hommage à ses deux danseuses fétiches, Annie Hanauer et Lora Juodkaite, dans sa pièce Tordre : une performance exceptionnelle de virtuosité à découvrir sur la scène du Rive Gauche à St-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) le vendredi 9 février 2018 !

Composée en 2014, Tordre est une pièce chorégraphique de Rachid Ouramsane dédiée à deux danseuses qui ont développé des pratiques très singulières nées d'une contrainte. Le Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray propose de découvrir cette pièce troublante, fascinante et virtuose le vendredi 9 février 2018.

Deux pratiques singulières

Le chorégraphe a souvent collaboré avec ces deux danseuses notamment dans Des témoins ordinaires, Sfumato et Polices. Utilisant précédemment leurs pratiques singulières au service de son art, il choisit cette fois de faire de leur identité le sujet principal de la création. Chacune des deux danseuses tire partie de ses faiblesses et de ses failles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Lora Juodkaite pratique le tournoiement depuis son enfance. C'est un rituel quotidien et un acte de réassurance auquel elle doit se soumettre. En tournant sur elle-même, elle compose des figures très esthétiques et très complexes, déplaçant sans cesse son centre de gravité mais trouve ainsi le moyen de se libérer du poids de la contrainte en l'utilisant comme un moyen d'expression. Annie Hauer quant à elle, porte une prothèse de bras. Elle fait partie d'une compagnie de danseurs handicapés Candoco et a dû apprendre à domestiquer son handicap. Chacune dépasse sa fêlure et se surpasse en définissant un nouveau vocabulaire. En faisant de leurs failles une force, le chorégraphe fait tomber les préjugés.

En résonance

Cette pièce, si elle met en scène ces deux interprètes, n'est pas pour autant un duo mais doit être appréhendée comme deux solis juxtaposés. Ces deux interprètes, chacune avec leur mode d'expression très personnelle, communiquent et dialoguent. Elles dansent rarement ensemble sur scène mais plutôt semble se passer le relais. Leurs chorégraphies viennent résonner l'une avec l'autre, elles établissent des correspondances avec leur pratique mais également une forme de solidarité ou de soutien moral : Annie recevant par exemple dans ses bras Lora, momentanément affaiblie par une longue série de tourbillons. Sur un plateau épuré, envahis de blancheur éclatante où sont simplement suspendus deux agrès, les danseuses s'observent à tour de rôle et échangent avec douceur : le chorégraphe orchestre ainsi un portrait croisé plus qu'une rencontre.

Pratique. Vendredi 9 février à 20h30. Le Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 8 à 15€. 02 32 91 94 94