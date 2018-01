Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent les Aigles de Nice

Vendredi 26 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent les Aigles de Nice sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 39ème journée de Saxoprint Ligue Magnus. Coup d'envoi du match à 20h.

Après la victoire à Chamonix 5-3 lors de la dernière journée, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se retrouvent sur leur glace de l'Ile Lacroix et vont recevoir les Aigles de Nice pour un match comptant pour la 39ème journée de Saxoprint Ligue Magnus, ce vendredi 26 janvier 2018 à partir de 20h.

Toujours en tête du classement, les Jaunes et Noirs vont rencontrer une équipe de Nice qui se trouve à la 9ème place et qui se bat avec le Gamyo d'Epinal (8ème) et les Scorpions de Mulhouse (10ème) pour accéder aux play-off, les trois équipes se tenant en trois points.

Prendre une revanche

Si les Niçois seront sur-motivés à l'idée de remporter la rencontre, les joueurs de Fabrice Lhenry vont vouloir prendre leur revanche. Lors de la première rencontre sur l'Ile Lacroix entre les deux équipes, les Aigles avaient corrigé les Rouennais dans un premier tiers calamiteux avec 5 buts inscrits pour une défaite finale 6 à 3. Les deux autres rencontres sur la glace niçoise avaient vu des victoires rouennaises sur le score de 4-3 et de 8-2.

L'équation est donc simple pour les Normands qui doivent remporter la victoire pour conserver la première place au classement dans cette dernière ligne droite de saison régulière.

