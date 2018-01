Rouen se prépare à accueillir les championnats de France de tennis de table

Le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) sera l'hôte des championnats de France de tennis de table du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018.

Il y a quelques mois, Rouen (Seine-Maritime) s'était fait la main en accueillant un grand tournoi d'exhibition de la Fédération française de tennis de table. Cette fois, le Kindarena sera occupé par la plus haute compétition individuelle française : la 88ème édition des championnats de France seniors Hommes et Femmes qui se tiendra du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018.

Organisé par la Ligue normande de tennis de table et le SPO Rouen, cet événement sera tourné vers le spectacle avec un show son et lumière, des fumigènes et des animations autour des matches pour divertir les quelque 10 000 spectateurs attendus sur les trois jours d

e compétition. Le premier jour sera aussi dédié aux centres de loisirs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes en situation d'éloignement.

Des joueurs du Top 100 mondial

Coté sportif, les matches se dérouleront dans la salle 6000 avec huit tables et les joueurs auront l'autre salle à disposition pour leur échauffement. Et parmi les têtes de série attendues, huit joueurs et huit joueuses du Top 100 mondial seront présents avec notamment Simon Gauzy (n°9 mondial), Benjamin Brossier qui fait également parti de l'Équipe de France et des joueurs du SPO avec Abdel-Kader Salifou et Emmanuel Lebesson, qui remettra ces deux titres de champion en jeu (en simple et en double). Chez les Dames, la joueuse de l'Entente Saint-Pierre, Stéphanie Loeuillette, sera présente pour représenter la Normandie.

La compétition commencera le vendredi avec la phase de qualification en match par poule. Puis, le samedi, les éliminations directes commenceront avant les demi-finales et les finales qui se tiendront le dimanche.

Biletterie Kindarena ou sur le site http://www.franceping.nettarif: 10 € par jour pass 2 jours : 18 € pass 3 jours : 20 €-12ans : 6 € par jour

