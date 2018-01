Football - Mercato : Sidibé quitte le FC Rouen, Chabbi arrive

Mouvements au sein de l'effectif du FC Rouen (Seine-Maritime). L'attaquant Adama Sidibé quitte le club pendant que Nadir Chabbi arrive au club rouennais pour le remplacer.

La trêve hivernale est souvent une période où des ajustements sont fait dans les effectifs des clubs. Les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) n'y coupent pas et annoncent le départ de l'attaquant Adama Sidibé et l'arrivée de Nadir Chabbi.

Auteur de neuf buts depuis le début de la saison, Sidibé n'aura pas fait long feu chez les Diables Rouges puisqu'il était arrivé en début de saison en provenance de Beauvais. Un club de Beauvais qui l'accueillera de nouveau puisqu'il retourne dans son ancien club, qui évolue une échelon plus haut que le club normand.

Chabbi de retour

Pour le remplacer, la direction du FC Rouen fait elle aussi appel à un ancien de la maison, Nadir Chabbi, qui évoluait depuis maintenant un peu plus de deux saisons à Gonfreville et qui est apparu à six reprises cette saison pour trois buts. Chabbi connait bien le FC Rouen pour y avoir évolué lors de la saison 2014-2015 en disputant 24 matches pour 11 buts marqués.

Alors que d'autres mouvements interviendront peut-être dans l'effectif de cette saison 2017-2018, les joueurs de Manu Abreu reprendront le championnat le samedi 13 janvier 2018 avec la réception de Mondeville.

