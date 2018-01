Avec un ciné-spectacle, le cinéma LUX prolonge la magie de Noël

Le 04 janvier 2018 à 10:30

Noël se poursuit au cinéma LUX pour le plus grand plaisir des enfants. Vendredi 5 janvier 2018 à partir de 14h15, un ciné-spectacle autour d'un spectacle musical et interactif Monsieur Mandarine et la projection d'un film Le Vent dans les roseaux sont proposés.