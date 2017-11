[Voyage] Le Havre, point de départ de nombreuses croisières

Le port du Havre (Seine-Maritime) s'impose comme une plaque tournante pour les croisières dans le Nord de l'Europe. Et cette position devrait se renforcer en 2018 avec des croisières qui partiront de la cité océane.

La Normandie a la chance de profiter de tous les modes de transport pour ses voyageurs. La route, évidemment, ainsi que des avions qui proposent des destinations variées depuis plusieurs aéroports. Mais on oublie parfois que le bateau est également un très bon moyen de partir et de se dépayser. En ferry, bien sûr, mais aussi en bateau de croisière. Et sur ce créneau, la région peut compter sur Le Havre, où cette activité touristique se développe rapidement.

De grosses retombées commerciales

Cette année 2017 devrait déjà signer un record avec pas moins de 130 escales de bateaux. Mais la cité océane veut aussi s'imposer comme un point de départ pour ces croisières. Une offre bien plus juteuse pour la ville en termes de retombées commerciales, quand les touristes doivent se loger et se nourrir en attendant de prendre leur bateau. Pour l'agglomération, les retombées seraient de l'ordre de 5 millions d'euros chaque année. Pas négligeable.

En 2018, 22 croisières devraient donc partir du Havre sur six itinéraires différents, notamment en direction des mers du Nord comme la Baltique. Pour développer cette activité, la Ville veut offrir une deuxième jeunesse à la pointe de Floride. Le Hangar 13 va se transformer en terminal croisière et le Hangar 12 va être agrandi pour servir de terminal d'embarquement. L'ensemble de ces travaux pourrait être fini à l'horizon 2020, pour faciliter les allées et venues des vacanciers depuis Le Havre.

