Coupe Davis: Noah retient six joueurs en vue de la finale

Le 14 novembre 2017 à 12:40

Yannick Noah a retenu mardi six joueurs pour la finale de la Coupe Davis contre la Belgique du 24 au 26 novembre à Villeneuve d'Ascq: Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert comme titulaires, Richard Gasquet et Julien Benneteau comme "remplaçants".